Путин возглавит наблюдательный совет движения детей и молодежи

Об этом рассказал сам президент

Президент России Владимир Путин в среду, 20 июля, в ходе общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" рассказал, что согласен возглавить наблюдательный совет нового движения детей и молодежи, которое формируется в стране.

По словам Путина, дети знают меньше, чем взрослые, но они чувствуют острее, они более искренние и общение детей со взрослыми полезно.

Отвечая на соответствующее предложение участницы встречи Анастасии, глава государства заявил, что принимает его с удовольствием. Он выразил надежду, что это "пойдет на пользу и мне, и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности этого движения, но и ко всем его участникам", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу о едином детском движении. Российский лидер назвал главной задачей создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

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