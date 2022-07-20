В Алтайском крае перевернулся автобус с детьми

Есть пострадавшие

Автобус, перевозивший более 30 детей, опрокинулся в Алтайском крае.

ДТП произошло в Солонешенском районе на автодороге К-12 "Быканов мост - Солоновка - Солонешное - граница с Республикой Алтай". По предварительным данным, автобус съехал с трассы и опрокинулся.

Пострадали четверо детей и водитель. Им потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура Алтайского края организовала проверку. По данным ГУ МВД России, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и двое сопровождающих.

Детей перевозила школа олимпийского резерва из Барнаула в село Искра - они направлялись на тренировочные сборы, передает ТАСС.

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