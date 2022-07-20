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"Не превращайся в ботаника": Путин дал совет школьникам

13:44
  • среда
  • 20 июля 2022

Президент пообщался с участниками конкурса "Большая перемена"

Президент России Владимир Путин в среду, 20 июля, пообщался с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена". В разговоре со школьниками глава государства порекомендовал им оставаться разносторонними людьми.
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К президенту обратился 13-летний Максим Алферов из Козельска, который рассказал, как много у него увлечений.

Путин в ответ указал, что подросток увлекается шахматами и программированием, ранее — бальными танцами. Глава государства отметил, что "наверное, лучше не советовать, ты сам разберешься".

Однако президент рассказал, что его в голову приходят такие мысли, что разносторонность "будет помогать в жизни".

— Не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком, — заявил Путин.

Особо российский лидер отметил пользу активных увлечений, указав, что "часть жизни, связанная с движением, со спортом, очень важна, она очень обогащает", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу о едином детско-молодежном движении в России. Глава государства назвал главной задачей создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

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