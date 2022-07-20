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Роспотребнадзор пообещал не допустить проникновения чумы в Россию

14:02
  • среда
  • 20 июля 2022

Бубонную чуму выявили ранее в Китае

Роспотребнадзор принимает необходимые меры для исключения рисков завоза чумы в Россию. Об этом в среду, 20 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.
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В российской службе подчеркнули, что ситуация с чумой находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Это заявление последовало за выявлением случая бубонной чумы в Китае — заболел мужчина, который вернулся в город Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.

Предпринимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространения этого заболевания в нашей стране, цитирует сообщение Роспотребнадзора ТАСС.

В российском Министерстве обороны ранее рассказали, что биологические лаборатории на Украине, работавшие под эгидой американских организаций, допускали утечку смертельно опасных патогенов. Среди них — возбудитель африканской чумы свиней.

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