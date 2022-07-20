В Красноярском крае спасут медведя с застрявшей банкой во рту

Животное пришло за помощью к людям

На севере Красноярского края к людям вышел белый медведь. Но не ради любопытства. Зверь в буквальном смысле обратился за помощью. До беды его довела тяга к сладкому.

У косолапого застрял язык в банке из-под сгущенки. Он совсем не может есть, обессилен и истощен. Бедолаге пытались помочь местные жители, бесстрашно заглядывая в пасть к хищнику. Но безуспешно. Без ветеринаров не обойтись. Специалисты из Москвы уже отправляются в заполярный поселок Диксон, чтобы спасти жизнь белому Мишке.

"Незамедлительно была созвана рабочая группа по белому медведю, в рамках которой мы со специалистами по данному виду, ветеринарами вырабатываем алгоритм помощи и спасения. Данное животное спасти важно, белый медведь - краснокнижный вид, особоохраняемый", - заявила Татьяна Кузнецова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

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