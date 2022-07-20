Собянин осмотрел станцию БКЛ метро "Сокольники"

Она готова на 90%

Сергей Собянин сегодня проверил ход строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Мэр осмотрел будущую станцию "Сокольники".

Готовность платформы составляет более 90%. Сейчас завершают архитектурно-отделочные работы. Ведут монтаж трубопроводов и благоустраивают прилегающую территорию. Открытие станции улучшит транспортное обслуживание около 110 тысяч человек. "Сокольники" входит в Северо-восточный участок БКЛ, который готов уже на 96%. Его длина составляет почти 16 километров и проходит от станции "Нижегородская" до "Марьиной рощи".

"Метростроевцы сосредоточили главные усилия на окончании строительства и на запуске Большой кольцевой линии. Остались два больших участка. Один из них - это Северо-восточный участок из семи станций. Четыре станции уже запущены и работают, три находятся в завершающей стадии. Идут отделочные работы, инженерные работы, близки к пусконаладочным работам", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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