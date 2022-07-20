Реконструкция консерватории имени Чайковского завершится до конца года

Уже отреставрированы учебные здания

В Московской консерватории заканчивается реконструкция. Отреставрированы учебные здания. Установлены современные инженерные и мультимедийные системы. Заработали дополнительные лифты, а коммуникация между корпусами упростилась.

Пианист Хао Чжан из Китая перешел уже на 5 курс консерватории им. Чайковского. Признаётся: когда пришло время выбирать, где учиться, сомнений у него не было.

"Россия – это страна культуры. Здесь многие учатся, многие великие музыканты работают здесь. И Московская консерватория – это самая лучшая консерватория в России и в мире, мне кажется", - говорит он.

Сейчас каникулы, но некоторые студенты приходят заниматься в учебные классы – здесь и атмосфера рабочая, и инструменты самые лучшие. В каждом - один новый, и один исторический, на котором играли известные музыканты, будучи студентами или преподавателями консерватории. Все аудитории после реставрации. И не только они.

Во время реставрации на потолке Малого зала Консерватории специалисты под слоем старой штукатурки обнаружили и воссоздали историческую роспись плафона. Она дополнит собой и весь первоначальный вид концертного зала. Но добавится и кое-что новое – это самое современное звукозаписывающее оборудование с возможностью трансляции.

С помощью таких систем ведущие концертные залы и театры мира выступали онлайн во время пандемии. Помимо звукового оборудования здесь самые современные системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. Восстановлен и знаменитый Рахманиновский зал – объект культурного наследия федерального значения. Реконструируют первый и третий корпуса Консерватории. Появилось семь новых учебных классов и медицинские кабинеты - можно будет попасть к ЛОРу (а это здесь очень востребованный специалист) без отрыва от занятий. Здесь же процедурная. Два внутренних дворика между зданиями превратились в арт-пространства.

"Это такие очень уютные внутренние пространства, которые нам удалось сделать. Здесь есть два световых фонаря, которые открывают свет через остеклённый купол. Открывают дневной свет в читальный зал библиотеки, где занимаются наши студенты", - говорит проректор по административно-хозяйственной работе Московской государственной консерватории имени Чайковского Олег Лянг.

Дворик появился здесь благодаря новой пристройке к Малому залу, в которой будет буфет. Работы по реставрации ещё продолжаются, в основном - по фасадам. И всё это часть единой программы по благоустройству центрального округа столицы.

"Москва – сложный многофункциональный, многогранный, многоотраслевой город, но центральная его часть – особенная. Она насыщена культурными объектами, историческими, архитектурными. Она сложна в пересечении разных функций, включая частный бизнес, жильё, госучреждения. В этом году уже введен в центральной части города 21 объект", - говорит руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

До конца года введут в эксплуатацию ещё 25. В основном – культурные и социальные. Консерватория им. Чайковского, которая теперь будет современным учебно-концертным комплексом, предстанет в новом облике уже зимой.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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