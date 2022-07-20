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Появилось видео последствий ДТП с участием бетономешалки

15:08
  • среда
  • 20 июля 2022

Съезд с Большой Тульской улицы на ТТК пришлось перекрывать и отмывать от бетона

Съезд с Большой Тульской улицы на Третье транспортное кольцо пришлось сегодня перекрывать и отмывать от бетона.

Рано утром там опрокинулась бетономешалка. По словам водителя, машина начала заваливаться на повороте во время торможения. В результате кабина оказалась смята, а всё содержимое смесителя вылилось на проезжую часть. Поднимать грузовую машину пришлось с помощью автокрана. И только потом коммунальные службы смогли приступить к очистке дороги. Сначала весь бетон вручную собрали лопатами, после поверхность промыли водой.

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ДТП с участием бетономешалки
ДТП с участием бетономешалки
ДТП с участием бетономешалки
ДТП с участием бетономешалки
ДТП с участием бетономешалки
ДТП с участием бетономешалки
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