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Выставку "Петр I. Рождение Империи" продлили до конца года

15:20
  • среда
  • 20 июля 2022

Она приурочена к 350-летию императора

Эпоха великих перемен в одном павильоне: на ВДНХ продолжается иммерсивная выставка "Петр I. Рождение Империи", приуроченная к 350-летию реформатора.

Управляемая жестами графика, интерактивные инсталляции, ошеломляющий объем данных.… Сюда приходят как в театр, где актёром может стать и зритель: благодаря современным технологиям, достаточно одного движения руки, чтобы визуально перенестись почти на три столетия назад.

Выставка открылась месяц назад, но желающих её увидеть становится только больше. Поэтому её решили продлить до конца года.

Сам проект стал победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

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Выставка "Петр I"
Выставка "Петр I"
Выставка "Петр I"
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