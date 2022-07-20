Инженерные классы в школах Москвы продолжили обучение летом

О каникулах юные изобретатели даже не думают

Самые талантливые и амбициозные. В инженерных классах московских школ о каникулах и не думают, потому что в стенах альма-матер интересно. Проектируют, изобретают, испытывают. Проекты, созданные детьми, уже могут конкурировать со взрослыми аналогами.

- Здравствуй! Пожалуйста! Спасибо!

А еще другие важные и нужные слова, которые немые люди теперь могут говорить своему собеседнику. Специальная сурдоперчатка преобразует жесты в звуки. Больше никаких барьеров для полноценного общения. Изобретатель – московский школьник Данила Фоминиченко.

"Перчатка работает по принципу считывания значений датчиков сгиба, который расположен на пальцах. Это все доступные датчики, их можно заказывать и покупать в России. Каких-то серьезных технологий, требующих навыков невероятных в программировании и кибернетике, нет. Все датчики доступны", - заявил Данила Фоминиченко, выпускник инженерного класса школы №2065 в Москве.

Но дело не только в датчиках! Компьютерную программу для своего изобретения Данила тоже писал сам. На разработку школьнику потребовалось 2 года. Теперь задача - научить искусственный интеллект новым словам.

"Различить, например, Ш и Т не составляет сложности. Она пишется по-разному и выглядит по-разному. А в языке сурдоперевода она отличается только тем, что рука переворачивается с показаний вверх тремя пальцами просто вниз. И просто обычными датчиками сгиба это было сделать невозможно. Поэтому был добавлен акселерометр, чтобы учитывать эти наклоны руки", - объяснил Фоминиченко.

То, что акселерометром измеряют ускорение, в этих стенах даже восьмиклассники знают. Тут всё время что-то гремит, грохочет и взрывается. Разумеется, под контролем, в рамках школьной программы.

Огнеупорный лёгкий пластик, по задумке юных изобретателей, должен заменить тяжелый металлический держатель для фонарика на каске пожарного. Полный комплект обмундирования весит 30 килограммов, поэтому каждый грамм на счету. Еще одна полезная разработка – ограничитель скорости для электросамокатов. Количество происшествий с их участием за последнее время выросло на треть.

"Сейчас у нас крутится колесо с достаточно большой скоростью, если я направляю камеру на моего коллегу, колесо замедляется. Я нажимаю на кнопку - ускорить не получается. Затем я камеру отворачиваю. Теперь она никого не видит - у меня получается ускорить", - показал Иван Шишкин, ученик инженерного класса школы №2065 в Москве.

Всё проверяют на практике. Без этого в инженерных классах никак. Таких в столице полторы сотни. Принципиально новый формат обучения для тех, кто точно решил, кем станет, когда вырастет. Свои инженерные классы в Москве уже открыли "Росатом" и "Курчатовский институт". А в рамках форума "Инженеры будущего" самые талантливые и амбициозные школьники могут представить свой проект.

"Это знакомства с научными руководителями в тех институтах, где они хотят дальше учиться. Это связи. Это портфолио. Это завтрашний день!" - уверен Роман Перепечаев, учитель информатики школы №2065 в Москве.

День сегодняшний - это титанический труд. Под руководством опытных педагогов, которые не просто заставляют зубрить теоремы и формулы, а изобретают! Вместе со своими воспитанниками.

"Отец Степана должен был увезти его в 8 утра на дачу, поэтому Степан предложил, чтобы мы позанимались в школе с 6. Я минут на 5 опоздала, их охранники не пустили. Они ко мне выходят и грустно говорят: "Нам охранники сказали, что мы ненормальные, поэтому нас не пустили". Я позвонила охране и говорю: "К ненормальным детям приехал ненормальный научрук. Теперь пустите", - рассказала Любовь Оболенская, учитель химии школы №2065 в Москве.

Ведь даже сейчас, когда лирики на каникулах, физики - в школе! Изобретают и верят, что их разработки облегчат работу пожарным, уменьшат количество происшествий с участием самокатов или помогут разным людям находить общий язык.

Матвей Шестаков, Вячеслав Казаков, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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