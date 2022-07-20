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В Москве отреставрируют скульптуры "Промышленность" и "Сельское хозяйство"

15:38
  • среда
  • 20 июля 2022

Композиции украшают арку жилого дома Военно-инженерной академии им. Куйбышева

Требуется комплекс бьюти-процедур. В Подколокольном переулке началась реставрация скульптур – "Промышленности" и "Сельского хозяйства". Эти два монумента украшают арку жилого дома Военно-инженерной академии с 1937 года. Но время и осадки не пощадили фигуры - бетон и мрамор потемнели, лица покрылись трещинами, а ноги почти разрушены.

Эта монументальная девушка - практически в салоне красоты под открытым небом. После чистки лица - ждут инъекции, но корректировать нужно не морщины, а многочисленные трещины. Все-таки возраст - сельской труженице, как и её компаньону, в этом году стукнуло 85! Оба монумента на арке дома в Подколокольном переулке появились вместе с центральной частью здания - в 1937 году.

Скульптуры - символы своей эпохи - это были идеальные представители нового общества. Умные и трудолюбивые - у юноши отбойный молоток и книга. А у девушки - урожай, который она готова защитить с оружием.

Эту пару также называют "Шахтер" и "Колхозница", а полное название композиций - "Промышленность" и "Сельское хозяйство" - они украшают жилой восьмиэтажный дом в стиле сталинский ампир. Здесь жили сотрудники и слушатели Военно-инженерной академии имени Куйбышева.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой. 

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Реставрация скульптур "Промышленность" и "Сельское хозяйство"
Реставрация скульптур "Промышленность" и "Сельское хозяйство"
Реставрация скульптур "Промышленность" и "Сельское хозяйство"
Реставрация скульптур "Промышленность" и "Сельское хозяйство"
Реставрация скульптур "Промышленность" и "Сельское хозяйство"
Реставрация скульптур "Промышленность" и "Сельское хозяйство"
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