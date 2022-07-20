ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Таможенники изъяли 200 тыс. незадекларированных электронных сигарет

15:11
  • среда
  • 20 июля 2022

Стоимость партии оценивается в 60 миллионов рублей

Сотни коробок на миллионы рублей. В столице таможенные службы изъяли 200 тысяч незадекларированных электронных сигарет. Их открыто продавали в одном из павильонов торгово-ярмарочного комплекса "Москва". Ни документов на перевозку, ни сертификатов качества продавцы предъявить не смогли, за что и были задержаны. Примерная стоимость всей партии составила 60 миллионов рублей. Это значит, что не было уплачено как минимум 30 миллионов таможенного сбора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Электронные сигареты
Электронные сигареты
Электронные сигареты
Электронные сигареты
Электронные сигареты
Электронные сигареты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.