Таможенники изъяли 200 тыс. незадекларированных электронных сигарет

Стоимость партии оценивается в 60 миллионов рублей

Сотни коробок на миллионы рублей. В столице таможенные службы изъяли 200 тысяч незадекларированных электронных сигарет. Их открыто продавали в одном из павильонов торгово-ярмарочного комплекса "Москва". Ни документов на перевозку, ни сертификатов качества продавцы предъявить не смогли, за что и были задержаны. Примерная стоимость всей партии составила 60 миллионов рублей. Это значит, что не было уплачено как минимум 30 миллионов таможенного сбора.

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