Лавров: Россия расширила географию спецоперации на Украине

Теперь это не только ДНР и ЛНР

Географические задачи специальной военной операции на Украине изменились: теперь это не только ДНР и ЛНР, а "ряд других территорий".

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. Изменения произошли в том числе из-за поставок Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Лавров напомнил, что задача СВО – это денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины.

"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года <…> Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", — отметил министр.

Если Запад будет поставлять Украине дальнобойное оружие, то географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше, заметил Лавров.

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