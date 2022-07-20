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Чемпион мира отказался от матча за шахматную корону с россиянином

14:02
  • среда
  • 20 июля 2022

По словам Карлсена, у него "нет мотивации"

Гроссмейстер из Норвегии Магнус Карлсен, действующий чемпион мира, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим, передает портал chess24.com.

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"У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам", - сказал норвежец.

Карлсену 31 год, чемпионом мира он является с 2013 года, когда обыграл Вишванатана Ананда из Индии.

32-летний Непомнящий ранее во второй раз подряд выиграл турнир претендентов. 10 декабря 2021 года после одиннадцатой партии матч Карлсена и Непомнящего закончился досрочно победой действующего чемпиона со счётом 7½ - 3½.

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Магнус Карлсен
Магнус Карлсен
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