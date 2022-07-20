Киркорова оштрафовали на 6 тысяч рублей

Решение вынес Таганский суд Москвы

Мировой судья Таганского района Москвы назначил административный штраф певцу Филиппу Киркорову в размере 6 тысяч рублей, передает ТАСС.

"Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок), - приводит агентство слова пресс-секретаря Таганского суда Зульфии Гуринчук.

Уточняется, что речь идет о штрафе за парковку в неположенном месте.

Изначально артисту вменялась административная статья о несоблюдении требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств.

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