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Задержанный в Индии российский сухогруз отпустили

14:23
  • среда
  • 20 июля 2022

Моряки все это время оставались на борту

Российский сухогруз MV MAIA-I, задержанный в индийском порту Кочин, отпущен по решению суда.

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"Владелец российского судна и эстонская компания, которая подала иск, провели переговоры и уладили возникшие вопросы. После этого компания обратилась в Высокий суд Кералы и отозвала свой иск. Суд принял решение снять арест с судна, закрыть дело и разрешить ему выйти из порта", - сообщил ТАСС генеральный консул России в Ченнаи Олег Авдеев.

Он уточнил, что моряки оставались на борту и были обеспечены всем необходимым.

Ранее СМИ писали, что задержание было связано с неуплатой топливного сбора в адрес эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU. Сумма иска составляла 23,5 тысячи долларов.

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