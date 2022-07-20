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Виктор Бут может вернуться в Россию до конца 2022 года

14:26
  • среда
  • 20 июля 2022

Об этом рассказала российский уполномоченный по правам человека

Возвращение на родину россиянина Виктора Бута, который отбывает срок заключения в тюрьме США, может произойти в 2022 году. Такую надежду выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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Омбудсмен заявила, что спецслужбы и правоохранительные органы "делают многое, чтобы эта акция состоялась". Какие-либо подробности Москалькова не привела, сообщает РИА Новости.

Виктор Бут осужден в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Россиянина арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году и вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что вопрос обмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в России по наркотической статье, не стоит обсуждать, пока необходимые судебные процедуры не завершены.

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Виктор Бут
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