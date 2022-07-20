ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Определены сроки второго саммита Россия - Африка

14:33
  • среда
  • 20 июля 2022

Первый прошел в 2019 году в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА "Новости" и RT о планах по проведению второго саммита Россия-Африка.

Путин подчеркнул важность развития отношений с Африкой
Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

"Мы сейчас должны проработать вместе с нашими коллегами, очень хорошо проработать подготовку ко второму саммиту Россия-Африка. Первый был в Сочи в 2019 году, второй мы планируем на следующий год", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

О месте проведения саммита будет объявлено позднее.

Как подчеркнул министр, Африка сегодня является самым перспективным рынком, так что объемы сотрудничества надо наращивать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Участники форума "Россия - Африка"
Участники форума "Россия - Африка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.