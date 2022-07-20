Определены сроки второго саммита Россия - Африка

Первый прошел в 2019 году в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА "Новости" и RT о планах по проведению второго саммита Россия-Африка.

"Мы сейчас должны проработать вместе с нашими коллегами, очень хорошо проработать подготовку ко второму саммиту Россия-Африка. Первый был в Сочи в 2019 году, второй мы планируем на следующий год", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

О месте проведения саммита будет объявлено позднее.

Как подчеркнул министр, Африка сегодня является самым перспективным рынком, так что объемы сотрудничества надо наращивать.

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