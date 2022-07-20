Еврокомиссия предложила план сокращения спроса на газ

Брюссель рассчитывает сократить спрос на 15%

Еврокомиссия в среду, 20 июля, предложила новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ. Мероприятия, изложенные в документе, направлены на то, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до весны 2023 года.

В ЕК отметили, что принятие предлагаемых мер может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дополнительного нарушения или полного прекращения поставок газа, укрепив энергетическую устойчивость Европы.

Согласно плану, все потребители, органы государственной власти, домохозяйства, собственники общественных зданий, поставщики электроэнергии и промышленность "могут и должны принимать меры по экономии газа".

Еврокомиссия пообещала ускорить работу по диверсификации поставок, включая совместные закупки газа, чтобы расширить возможности ЕС по поиску альтернативных источников топлива, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал запуск газопровода "Северный поток-2" с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и предупредил его, что после отказа Берлина запускать трубопровод часть зарезервированных мощностей была переключена на внутренний российский рынок. До конца 2022 года даже в случае запуска "Северного потока-2" Европа может получить по нему лишь четверть потенциального годового объема.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"