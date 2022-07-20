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Медведев перечислил "11 грехов России"

14:34
  • среда
  • 20 июля 2022

Список открыт и пополняется

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обозначил в Telegram 11 грехов, в которых, по мнению Запада, виновна Россия.

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"В безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится все живое. В провоцировании введения "адских санкций" против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям", - перечислил зампред Совбеза.

Также в этот список входят: то, что Джо Байден периодически путает слова и не может найти выход из комнаты, что в Америке можно голосовать по почте, что Олафа Шольца обозвали "обиженной ливерной колбасой", что европейские лидеры уходят в отставку.

Кроме того, в этот перечень занесены "манипулирование общественным мнением за счет произведений российской классической литературы и симфонической музыки", убийство "прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов", нанесение "упреждающего метеоритного удара по планете и последующее исчезновении динозавров".

"Список открытый. Пополняется", - заключил Медведев.

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