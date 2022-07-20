"Молоток, молитва и грубая сила": США удивил украинский ремонт вооружений

Современная техника чинится по-другому

У украинских военных возникли трудности с эксплуатацией западного вооружения.

Привыкшие работать на машинах советского наследия украинцы теряются при виде современного оружия, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

"Многое из имеющегося у Украины - это наследие: 40-летние машины, которые чинят молотком и гаечным ключом, грубой силой, смазочными материалами и молитвой. Если вы подумаете о том, как механик чинит современный потребительский автомобиль <… > все будет по-другому", - старший оборонный аналитик в аналитическом центре RAND Corporation Скотт Бостон (цитата по РИА Новости).

У западного и украинского вооружения разные требования к техобслуживанию, механизмы загрузки. Кроме того, у украинцев недостаточно запчастей для ремонта западной техники.

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