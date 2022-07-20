ФАС предложила меры оперативного пресечения роста цен

Ведомство разработало соответствующий законопроект

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает ввести запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые ведут к необоснованному повышению цен.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, речь идет о повышении цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней, которые будут фиксироваться Минэкономразвития России.

В случае принятия законопроекта, разработанного в антимонопольном ведомстве, на основании поручения федерального правительства ФАС будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен. На эти нарушения также планируется распространить институт предупреждений.

Разработанный ФАС законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение предпринимателей и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках.

Ранее в Кремле заявили, что все риски для России с точки зрения обеспеченности продовольствием захеджированы, а цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за ошибок, которые были допущены мировыми политиками за последние несколько лет.

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