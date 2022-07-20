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"Это не красит": Кремль оценил отказ Карлсена от матча с Непомнящим

15:00
  • среда
  • 20 июля 2022

Норвежский шахматист не захотел играть с россиянином

В Кремле сожалеют в связи с отказом норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от поединка с россиянином Яном Непомнящим за мировую шахматную корону. Об этом в среду, 20 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена, — заявил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в России, несмотря на случившееся, все равно будут болеть за Яна Непомнящего и ждать шахматную корону в нашей стране, сообщает ТАСС.

Ранее Магнус Карлсен, действующий чемпион мира, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Норвежец объявил, что у него "нет мотивации играть еще один матч" и ему "это не особо нравится".

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