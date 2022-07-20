Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ

Госпитализированных нет

Роспотребнадзор расследует регистрацию случаев ОРВИ и функционального нарушения ЖКТ среди детей хоккейной команды в лагере "Юность" при МГУ имени Ломоносова, передает РИА "Новости".

Как уточнили в ведомстве, госпитализированных нет, общее состояние детей удовлетворительное.

"Медицинскими специалистами были осмотрены 7 детей. Все они в удовлетворительном состоянии, без признаков инфекционного заболевания", - говорится в сообщении подмосковного управления Роспотребнадзора.

СМИ ранее писали, что отравление произошло в доме отдыха МГУ в подмосковном Красновидове.

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