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Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ

14:57
  • среда
  • 20 июля 2022

Госпитализированных нет

Роспотребнадзор расследует регистрацию случаев ОРВИ и функционального нарушения ЖКТ среди детей хоккейной команды в лагере "Юность" при МГУ имени Ломоносова, передает РИА "Новости".

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Как уточнили в ведомстве, госпитализированных нет, общее состояние детей удовлетворительное.

"Медицинскими специалистами были осмотрены 7 детей. Все они в удовлетворительном состоянии, без признаков инфекционного заболевания", - говорится в сообщении подмосковного управления Роспотребнадзора.

СМИ ранее писали, что отравление произошло в доме отдыха МГУ в подмосковном Красновидове.

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