В Херсоне задержали украинского агента

Он собирал данные о блокпостах ВС России

Российские силовики задержали в Херсоне агента украинских спецслужб, передает РИА "Новости".

Уточняется, что это Владислав Руденко 2002 года рождения. Он собирал данные о блокпостах ВС России.

"В начале апреля я написал о местонахождении пяти блокпостов, которые я узнал, и он (сотрудник спецслужб Украины) заплатил мне за это 2 тысячи гривен, это за такую информацию достаточно мало. Потратил деньги за дня два-три, прогулял просто", - сказал Руденко на допросе.

По его словам, еще за один блокпост он вскоре получил 400 гривен. Задержанный раскаялся в своих действиях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область.

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