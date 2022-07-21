Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Львам стоит отстаивать свои интересы на работе, а Козерогам – заняться рутинными делами

Овны

Марс - ваша главная планета. И сегодня он капризничает и топает ножкой, подбивая вас делать тоже самое. Покажите всем, что умеете держать себя в руках.

Тельцы

Гремучая смесь энергий Луны и Марса в вашем знаке может сделать вас раздражительными и упрямыми. Не нужно сегодня выяснять отношения и вести переговоры.

Близнецы

Вы можете обнаружить то, что вам мешало – этакую горошинку в постели принцессы. Это могут быть как обстоятельства, так и люди. А еще – ваши ошибки и заблуждения.

Раки

Вас могут вывести из себя или обидеть друзья, единомышленники, подписчики или комментаторы в социальных сетях. Не придавайте этому большого значения – завтра все забудется.

Львы

На работе у вас ураган: эмоциональные клиенты или разбушевавшийся шеф. Не стесняйтесь отстаивать свои интересы, если необходимо. Но ведите себя достойно.

Девы

Даже такой спокойный человек как вы сегодня может потерять терпение на учебе или в общении. Если вы сейчас в другой стране, будьте особенно бдительны и осторожны.

Весы

Проблемы вроде неработающего приложения или нулевого баланса на телефоне могут расстроить вас. Не преувеличивайте масштаб неприятностей — это мелочи жизни!

Скорпионы

Вы сегодня заводитесь с полуоборота. Звезды советуют не назначать деловых и личных встреч – есть риск, что они сорвутся или сорветесь вы.

Стрельцы

Многие представители знака сегодня рискуют простудиться или нечаянно обжечься. Не торопитесь. Согласитесь, что иногда лучше опоздать, чем навредить себе.

Козероги

В день мелких неприятностей и глупых травм лучше не заниматься спортом, танцами и избегать алкоголя. Занимайтесь рутинными делами, слушайте спокойную музыку.

Водолеи

У вас может ломаться бытовая техника или электроника в доме. Уходя на работу, будьте аккуратны с замками и убедитесь, что у вас и других членов семьи есть ключи.

Рыбы

Вам лучше записывать сегодня важную информацию и просить визитки у людей, с которыми знакомитесь. В будущем они могут вам пригодиться.

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