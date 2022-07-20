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Владимир Путин движением рук усадил весь зал

16:42
  • среда
  • 20 июля 2022

Президент принял участие в форуме АСИ

Владимир Путин движением рук смог усадить на свои места участников форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Он проходит в Доме культуры "ГЭС-2" в Москве.

Собравшиеся приветствовали спикеров форума стоя. В момент представления спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, глава государства жестом показал гостям, что они могут сесть на свои места.

Те охотно последовали совету Путина.

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