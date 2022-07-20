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Путин заявил о наступлении новой эпохи

15:47
  • среда
  • 20 июля 2022

Только подлинно суверенные государства могут стать примером для других

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", что сегодня наступает новая эпоха и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей.

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"Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", - отметил при этом глава государства.

По словам российского лидера, модель тотального доминирования "золотого миллиарда" несправедлива.

"И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного и более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка", - подчеркнул Путин (цитата по РИА "Новости").

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