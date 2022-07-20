В США рассказали о приоритетах НАТО летом и осенью

Накачка Украины оружием продолжается

Как написала газета Washington Post, летом и осенью этого года приоритет НАТО будет заключаться в поставках большего количества реактивных систем залпового огня HIMARS Украине.

Вместе с тем издание отмечает, что эффект от поставок нового оружия и усиления подготовки может быть виден только следующей весной.

В среду Пентагон объявил, что передаст Киеву четыре РСЗО HIMARS в дополнение к уже отправленным туда восьми.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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