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Пентагон пообещал Украине еще четыре HIMARS

15:46
  • среда
  • 20 июля 2022

США уже отправили Киеву несколько таких установок

Новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов будет включать еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в среду, 20 июля, рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

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Как отметил глава Пентагона, в Вашингтоне объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи позднее в течение недели.

Киев получит от Соединенных Штатов еще четыре системы HIMARS, которые Вооруженные силы Украины "использовали так эффективно, что ситуация на поле боя изменилась", объявил Остин.

Также в пакет помощи войдут другие виды вооружения, боеприпасы и военную технику, цитирует заявление американского министра РИА Новости.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Он не сообщил, идет ли речь о получении принципиального согласия на такие поставки от западных партнеров.

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