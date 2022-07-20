Пентагон пообещал Украине еще четыре HIMARS

США уже отправили Киеву несколько таких установок

Новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов будет включать еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в среду, 20 июля, рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

Как отметил глава Пентагона, в Вашингтоне объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи позднее в течение недели.

Киев получит от Соединенных Штатов еще четыре системы HIMARS, которые Вооруженные силы Украины "использовали так эффективно, что ситуация на поле боя изменилась", объявил Остин.

Также в пакет помощи войдут другие виды вооружения, боеприпасы и военную технику, цитирует заявление американского министра РИА Новости.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Он не сообщил, идет ли речь о получении принципиального согласия на такие поставки от западных партнеров.

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