Путин объяснил задержку с возвратом турбины для "Северного потока"

Агрегат ремонтировали в Канаде по поручению германской Siemens

Канадская сторона не хотела возвращать полученную для ремонта турбину газопровода "Северный поток" не из-за санкций. Такое мнение в среду, 20 июля, высказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что агрегат требовал планового ремонта, но его не возвращали "из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens".

— Говорят, что вернут эти машины, одну, во всяком случае, но в каком качестве вернут, каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат, и встанет "Северный поток-1", — предположил российский лидер.

Президент заявил, что Оттава не хотела отдавать турбину для "Северного потока" не из-за спецоперации России по защите республик Донбасса и введенных из-за этого рестрикций, а потому, что Канада сама добывает нефть и газ и "планирует осваивать европейский рынок", сообщает ТАСС.

В июне в "Газпроме" сообщили о сокращении поставок по "Северному потоку", назвав в качестве причины задержку возвращения турбины с ремонтных работ в Канаде. Оборудование не могло покинуть страну из-за санкций против России. Однако Канада вопреки просьбам Киева сделала исключение из антироссийских санкций и решила вернуть турбину для "Северного потока".

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