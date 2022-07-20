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Путин объяснил задержку с возвратом турбины для "Северного потока"

15:59
  • среда
  • 20 июля 2022

Агрегат ремонтировали в Канаде по поручению германской Siemens

Канадская сторона не хотела возвращать полученную для ремонта турбину газопровода "Северный поток" не из-за санкций. Такое мнение в среду, 20 июля, высказал президент России Владимир Путин.
ЕК объяснила возврат турбины для "Северного потока"

Российский лидер напомнил, что агрегат требовал планового ремонта, но его не возвращали "из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens".

— Говорят, что вернут эти машины, одну, во всяком случае, но в каком качестве вернут, каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат, и встанет "Северный поток-1", — предположил российский лидер.

Президент заявил, что Оттава не хотела отдавать турбину для "Северного потока" не из-за спецоперации России по защите республик Донбасса и введенных из-за этого рестрикций, а потому, что Канада сама добывает нефть и газ и "планирует осваивать европейский рынок", сообщает ТАСС.

В июне в "Газпроме" сообщили о сокращении поставок по "Северному потоку", назвав в качестве причины задержку возвращения турбины с ремонтных работ в Канаде. Оборудование не могло покинуть страну из-за санкций против России. Однако Канада вопреки просьбам Киева сделала исключение из антироссийских санкций и решила вернуть турбину для "Северного потока".

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