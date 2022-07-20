Новая эпоха: что рассказал Путин на форуме АСИ

Важно воплотить все прозвучавшие идеи

Наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут добиться экономического роста и обеспечить высокое качество жизни. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени". Его участники, в первую очередь, говорили о том, как добиться технологического суверенитета России и предлагали свои идеи. Президент призвал создать на государственном уровне механизм поиска, отбора и поддержки гражданских проектов и инициатив.

311 тысяч участников из всех регионов нашей страны. 19 с половиной тысяч инициатив. Лучшие из лучших сегодня представляют президенту на форуме "Сильные идеи для нового времени". Место в столице выбрали самое что ни на есть подходящее! ГЭС-2 долгое время питала город электрической энергией, а сегодня генерирует энергию творческую.

Интересные люди в интересном месте. Они к встрече с президентом подошли нестандартно. Анатолий Тулаев из Волгограда представляет первый в мире 5D принтер. Важная и полезная разработка. От 3D прототипов отличается более чёткой и детальной печатью.

"Например, если мы распечатаем или восстановим мембрану на нашем принтере, она обойдется вам в 700 рублей. А если вы купите её новую, еще и ждать будете 2 месяца. Она обойдется вам в 15 тысяч", - рассказал Анатолий.

Сейчас формируется принципиально новый миропорядок, отмечает президент. Более гармоничный, социально ориентированный и безопасный. В то время как однополярное устройство тормозило цивилизацию.

"Модель тотального доминирования "золотого миллиарда" несправедлива. Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми? Навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности, она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расисткой и неоколониальной, по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идея все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживает творческий поиск, свободное историческое созидание. Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", - заявил Путин.

Стране нужны новые Королёвы и Циолковские, а потому по всей России уже с нового учебного года откроют инженерные классы начиная с пятого года обучения.

Павел Фролов из Петербурга предложил Владимиру Путину подарить российские робокомплекты лидерам Индии и Китая.

"Мне очень приятно видеть, что в этом зале есть мои единомышленники. Прямо такое чувство, что вы подслушали и слово в слово воспроизвели. Уходят некоторые компании и уносят с собой технологии и даже персонал, обученный для того, чтобы работать в рамках технологических решений, ему надо переучиваться или увольнять надо. Это, конечно, унизительное состояние. В этом случае хочется сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас шевелиться", - заявил Путин.

Яркий пример важности технологического суверенитета – ситуация с "Северным потоком – 1". Сейчас магистраль на ремонте, а компания Siemens – изготовитель турбин, так и не предоставила Газпрому документы, позволяющие вернуть агрегат из Канады.

"Одна машина нуждается в плановом ремонте и не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок. В основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша СВО на Донбассе", - отметил Путин.

Важный проект - развитие телемедицины. Эта технология успешно применяется, например, в российской столице. Развитию внутреннего туризма должна помочь сеть кемпинг-площадок. При этом отдых должен быть не только комфортным, но и экологичным. Однако спекулировать на теме экологии, как это делают на Западе, опасно, считает президент.

Особая категория - социальные инициативы. Российский крупный бизнес чувствуют свою социальную ответственность. И это важно, отмечает Путин.

"Представьте себе ситуацию. Встречаются два незнакомых человека, один представляется: "Я такой-то, руководитель такой-то компании". Прекрасно. А второй, условно, говорит: "Третьяков". Первый в шутку спрашивает: "Это ваша картинная галерея?" "Нет, моего прадедушки". Представляете, человек еще ничего не сделал, только сказал, что его прадедушка создал галерею. Все, с этой секунды - респект, как молодые говорят, уважуха. Вот это наследие", - рассказал Путин.

Ключевая задача форума - установить контакт между авторами идей и теми, кто поможет в их реализации. Теперь важно воплотить все прозвучавшие идеи. У Агентства стратегических инициатив - главного организатора форума - для этого есть все инструменты. Предложений много. Анализируют все. Ведь когда-то и полёт в космос казался лишь амбициозной идеей.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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