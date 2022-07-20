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ЕС готовят к зиме без российского газа

18:23
  • среда
  • 20 июля 2022

В Германии сейчас действует второй этап чрезвычайного плана действий по газу

Еврокомиссия готовит ЕС к зиме без российского газа, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. В Брюсселе сегодня озвучили предложение о скоординированных мерах по сокращению спроса на углеводороды. Оно предполагает поначалу снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года. Причем, добровольно. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. Выдержит ли экономика Старого света снижение потребления газа?

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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