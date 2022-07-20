Собянин: Строительство северо-восточного участка БКЛ вышло на финишную прямую

Он готов на 96 процентов

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии столичного метрополитена готов на 96 процентов. В среду об этом сообщил Сергей Собянин. Четыре станции уже запущены и работают, а три находятся в завершающей стадии - там идут отделочные, инженерные и пусконаладочные работы. Мэр ознакомился с ходом работ на одной из них - "Сокольники".

"Лучшее в мире метро" с "километрами высококачественного тоннеля" началось со станции "Сокольники", которая считается первой в московской подземке. История столичного метростроя вдохновила дизайнеров новой станции "Сокольники", которая появится в составе Большого кольца. На путевых стенах и потолке - плакаты и фотографии 30-х и 40-х - времени строительства и запуска первой линии московского метро.

"Каждое панно представляет сбор материалов - что-то из хроники, что-то из нереализованных проектов наших мастеров, которые только-только рисовали и начинали понимать, что такое железная дорога и что такое метрополитен", - отметил один из авторов дизайна проекта станции, архитектор Александр Орлов.

Станция "Сокольники" войдет в состав северо-восточного участка БКЛ от "Нижегородской" до "Марьиной Рощи". Четыре станции уже запущены и временно работают в составе Некрасовской линии. Остальные - на финальной стадии строительства.

"Метростроевцы сосредоточили главные свои усилия на окончании строительства и запуску Большой кольцевой линии. Остались два больших участка. Один из них - это северо-восточный участок из семи станций. Четыре станции уже запущены и работают, три находятся в завершающей стадии. Идут отделочные работы, инженерные работы, близки к пусконаладочным работам", - сообщил Собянин.

"Общий процент готовности - порядка 80 процентов, готовимся к концу года запускать станцию в полном объеме с пассажирами", - отметил генеральный директор компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

Новая станция находится на Сокольнической площади. Уже построены основные сооружения и началось благоустройство сквера у метро и ближайших улиц.

"По сути, за два года будет благоустроено две трети района, комплексно. Восстановлена и липовая аллея, о которой просили жители. Думаю, в ближайшее время само благоустройство будет завершено, ну а деревья высадят по сезону. Тогда, когда это положено", - отметил Собянин.

Пассажирские выходы будут вести к парку "Сокольники" и ближайшим улицам. Также на станции можно будет сделать пересадку. Из-за разной высоты соединение двух одноименных станций оказалось непростой задачей. Глубина "Сокольников" Большого кольца - около 30 метров, а действующая станция на красной ветке находится гораздо ниже - на уровне 70 метров и имеет статус памятника культуры.

Поэтому строители работали осторожно и изучали документы, которые сохранились со времени строительства исторической станции, проводили разведку, чтобы узнать свойства бетона. В итоге решено было сделать врезку со стороны служебных помещений - через стену толщиной в полтора метра.

"Здесь происходила распилка стены действующей станции, здесь разбили помещения, сейчас делается переход на действующую станцию "Сокольники. Этому бетону - 90 лет", - рассказал руководитель контракта АО "Мосметрострой" Сергей Калужский.

В сутки здесь будут ездить больше 300 тысяч человек, а в пиковое время утром - больше 30 тысяч пассажиров в час.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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