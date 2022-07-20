Джонсон попрощался с парламентом фразой из "Терминатора"

Реакция последовала неоднозначная

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в конце последнего выступления перед парламентом попрощался фразой, которую произносил персонаж Арнольда Шварценеггера в фильме "Терминатор".

"Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и аста ла виста, бейби (с исп. - "До свидания, детка")", - цитирует политика РИА "Новости".

После этого однопартийцы встали, аплодируя Джонсону. Оппозиция осталась сидеть и не хлопала. При этом, как пишут британские СМИ, экс-премьер Тереза Мэй "выглядела разъяренной".

Джонсон ранее подал в отставку на фоне многочисленных скандалов. Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября.

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