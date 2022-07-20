ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джонсон попрощался с парламентом фразой из "Терминатора"

15:58
  • среда
  • 20 июля 2022

Реакция последовала неоднозначная

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в конце последнего выступления перед парламентом попрощался фразой, которую произносил персонаж Арнольда Шварценеггера в фильме "Терминатор".

Осталось трое кандидатов на пост премьера Британии
Британия после отставки Джонсона продолжит поставлять Киеву оружие

"Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и аста ла виста, бейби (с исп. - "До свидания, детка")", - цитирует политика РИА "Новости".

После этого однопартийцы встали, аплодируя Джонсону. Оппозиция осталась сидеть и не хлопала. При этом, как пишут британские СМИ, экс-премьер Тереза Мэй "выглядела разъяренной".

Джонсон ранее подал в отставку на фоне многочисленных скандалов. Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кадр из фильма "Терминатор"
Кадр из фильма "Терминатор"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.