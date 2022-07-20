Собянин утвердил проект реорганизации промзоны "Курьяново"

Предполагается строительство 350 тысяч кв. м. жилья

Столичное правительство утвердило проект реорганизации территории производственной зоны "Курьяново" в районе Печатники. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект планировки предусматривает создание современного жилого квартала с необходимой социальной инфраструктурой.

"Предполагается строительство свыше 350 тысяч квадратных метров жилья, школы на 775 учеников, детских садов на 350 детей, офисного и многофункционального центров, многоуровневых паркингов", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Также запланирована реконструкция прилегающих дорог. Появится новая улица от существующего тупика до Проектируемого проезда №5112, который в свою очередь будет расширен до четырех полос.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"