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Запорожскую АЭС атаковали три дрона-камикадзе

16:22
  • среда
  • 20 июля 2022

Реакторная часть не пострадала

На Запорожскую АЭС совершили атаку три украинских дрона-камикадзе, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти.

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Уточняется, что реакторная часть АЭС от удара украинских дронов не пострадала. По последним данным, Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки.

В конце мая замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что ВСУ засылают беспилотники-камикадзе польского производства.

Атомная электростанция в Энергодаре охраняется подразделениями Росгвардии и ВС России.

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