Запорожскую АЭС атаковали три дрона-камикадзе

Реакторная часть не пострадала

На Запорожскую АЭС совершили атаку три украинских дрона-камикадзе, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что реакторная часть АЭС от удара украинских дронов не пострадала. По последним данным, Киев совершил четыре атаки на Запорожскую АЭС за сутки.

В конце мая замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что ВСУ засылают беспилотники-камикадзе польского производства.

Атомная электростанция в Энергодаре охраняется подразделениями Росгвардии и ВС России.

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