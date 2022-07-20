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Суд прекратил дело против блогера Хованского

16:23
  • среда
  • 20 июля 2022

В связи с истечением сроков давности

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Хованского задержали в июне 2021 года. Дело было заведено по статье об оправдании терроризма из-за исполненной Хованским песни о захвате заложников в "Норд-Осте". По данным защиты, исполнялась песня в 2012 году.

Сам Хованский, проведший более полугода в СИЗО, назвал свое выступление "ужасной ошибкой".

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Юрий Хованский
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