Суд прекратил дело против блогера Хованского

В связи с истечением сроков давности

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Хованского задержали в июне 2021 года. Дело было заведено по статье об оправдании терроризма из-за исполненной Хованским песни о захвате заложников в "Норд-Осте". По данным защиты, исполнялась песня в 2012 году.

Сам Хованский, проведший более полугода в СИЗО, назвал свое выступление "ужасной ошибкой".

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