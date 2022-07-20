Бочкарев: Турникеты установили в одном из вестибюлей станции "Сокольники" БКЛ метро

У новой станции будут два подземных вестибюля

Турникеты установили в одном из вестибюлей станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего у новой станции будут два подземных вестибюля, размещенные под Сокольнической площадью.

"Через вестибюль №2 пассажиры станции "Сокольники" БКЛ смогут выйти к Песочному переулку и парку "Сокольники". Сейчас внутри вестибюля на полу уложен гранит, стены облицованы гранитом и мрамором", - приводит слова Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Установка инженерного оборудования продолжается, монтаж турникетов завершен. Также отмечается, что художественное оформление "Сокольников" будет посвящено труду метростроителей.

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