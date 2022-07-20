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Путин: многие россияне не знают о своих правах

16:43
  • среда
  • 20 июля 2022

И, соответственно, не пользуются ими

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", что МФЦ хорошо зарекомендовали себя по стране.

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"Буквально два дня назад мы с председателем правительства об этом говорили, и Михаил Владимирович мне сказал: вы знаете, как-то на удивление у нас плохо поставлена работа информирования людей об их правах. Многие люди не знают об их правах, в том числе в социальной сфере", - отметил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что отсутствие осведомленности приводит к тому, что часто граждане не пользуются имеющимися у них правами.

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