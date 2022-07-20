Путин: многие россияне не знают о своих правах

И, соответственно, не пользуются ими

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", что МФЦ хорошо зарекомендовали себя по стране.

"Буквально два дня назад мы с председателем правительства об этом говорили, и Михаил Владимирович мне сказал: вы знаете, как-то на удивление у нас плохо поставлена работа информирования людей об их правах. Многие люди не знают об их правах, в том числе в социальной сфере", - отметил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что отсутствие осведомленности приводит к тому, что часто граждане не пользуются имеющимися у них правами.

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