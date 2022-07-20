"Единая Россия" Москвы направила детям Донбасса более 4500 азбук и прописей

Вопрос обеспечения школ ДНР учебными пособиями выходит на первый план

Московское городское отделение партии "Единая Россия" направило детям Донбасса более 4500 экземпляров азбук и прописей. Кроме того, в составе помощи – полторы тонны питьевой воды, а также художественная литература для восстановления библиотечного фонда.

"Чуть больше месяца осталось до начала учебного года, и, конечно, вопрос обеспечения школ Донецкой Народной Республики учебными пособиями выходит на первый план. Ребята должны иметь возможность учиться по российским учебникам, и наша задача – им в этом помочь", - рассказала координатор направления "Забота о каждом нуждающемся" народной программы партии "Единая Россия" Инна Святенко.

Азбуки и прописи по личной инициативе приобрел и при поддержке "Единой России" направил для первоклассников предприниматель Аркадий Теплицкий.

"Взрослый может понять, почему у него нет книги, а ребенку, который идет в первый класс, это объяснить крайне сложно… Наша задача – помогать детям, которые живут на освобожденных территориях, войти в эту школьную жизнь с желанием учиться и познавать", - сказал он.

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