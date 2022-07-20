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В Испании из-за жары умерли более 500 человек

17:11
  • среда
  • 20 июля 2022

Всего за 10 дней

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что из-за жары в стране за 10 дней умерли более 500 человек.

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"Волны жары, которые не только вызывают пожары, но уже унесли жизни более 500 человек в нашей стране", - цитирует политика газета Públicо.

В провинции Сарагоса сейчас бушуют природные пожары. Огонь охватил площадь почти в 6 тысяч гектаров. Сразу несколько муниципалитетов эвакуированы.

Как подсчитали СМИ, в 2022 году число пожаров в Испании вдвое превышает средний показатель за последние 20 лет.

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