ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев оспы обезьян

Зарегистрировано пять смертей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире на сегодняшний день зафиксировано почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян.

"Что касается оспы обезьян, то в этом году в ВОЗ поступили сообщения о почти 14 тысячах подтвержденных случаев заболевания из более чем 70 стран и территорий. На данный момент зарегистрировано пять смертей, все в Африке", - цитирует главу ВОЗ РИА "Новости".

Как уточнил Гебрейесус, большинство заражений по-прежнему выявляется в Европе.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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