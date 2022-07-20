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Стала известна дата вступления в силу седьмого пакета санкций ЕС

17:58
  • среда
  • 20 июля 2022

Сначала ограничения будут утверждены Советом ЕС

Делегация председательствующей в Евросоюзе Чехии сообщила, что новые санкции ЕС против России будут согласованы в четверг.

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"Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10:00. Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС", - говорится в посте делегации в соцсетях.

Ранее стало известно, что седьмой пакет будет включать запрет на импорт российского золота и заморозку европейских активов Сбербанка.

Кроме того, ограничения вводятся против более 50 физических и юридических лиц.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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