За пост премьера Британии поборются Риши Сунак и Лиз Трасс

Последней из гонки выбыла экс-глава Минобороны
В финал голосования на пост премьер-министра Великобритании вышли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.
Они набрали 137 и 113 голосов соответственно. Последней из гонки выбыла экс-глава Минобороны Пенни Мордонт.
Имя нового премьера станет известно 5 сентября. До этого момента обязанности главы правительства будет исполнять Борис Джонсон, который ранее подал в отставку на фоне многочисленных скандалов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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