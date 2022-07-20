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За пост премьера Британии поборются Риши Сунак и Лиз Трасс

18:18
  • среда
  • 20 июля 2022

Последней из гонки выбыла экс-глава Минобороны

В финал голосования на пост премьер-министра Великобритании вышли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

Они набрали 137 и 113 голосов соответственно. Последней из гонки выбыла экс-глава Минобороны Пенни Мордонт.

Имя нового премьера станет известно 5 сентября. До этого момента обязанности главы правительства будет исполнять Борис Джонсон, который ранее подал в отставку на фоне многочисленных скандалов.

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