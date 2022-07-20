Молодой футболист "Крыльев Советов" попал в реанимацию

У спортсмена возникли проблемы с легкими

Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Пиняев отправился с тренировки в реанимацию, пишет "Спорт-Экспресс".

Как уточняется в заметке, 17-летний игрок упал на газон и травинка попала ему в легкое. Пиняеву стало плохо, у него парализовало левую руку.

Спортсмен был экстренно госпитализирован. Подробностей о его состоянии в настоящий момент нет.

Пиняев является воспитанником футбольного клуба "Чертаново", за самарский клуб выступает с лета 2021 года. В составе "Крыльев" полузащитник провел 31 матч, отметившись четырьмя голами и тремя голевыми передачами.

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