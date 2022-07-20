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Квиддич переименуют в квадбол из-за трансфобии Роулинг

18:59
  • среда
  • 20 июля 2022

Как бы ни пыталась сгладить ситуацию автор книг о Гарри Поттере, "отменили" ее, похоже, надолго

Международная ассоциация квиддича сообщила, что появившуюся благодаря романам о Гарри Поттере спортивную игру в квиддич переименуют в квадбол.
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Делается это для того, чтобы не ассоциировать соревнование с автором книг - британской писательницей Джоан Роулинг. Два года назад ее обвинили в дискриминации трансгендеров.

Кроме того, правами на торговую марку Quidditch владеет американская киностудия Warner Bros. По мнению ассоциации, данный факт существенно ограничивает развитие игры.

В адаптированную версию квиддича играют две команды по семь игроков. Они бегают с метлами по овальному полю и забрасывают мячи в кольца. В мире насчитывается около 600 команд, передает ТАСС.

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