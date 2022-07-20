В правительстве назначат координаторов высокотехнологичных отраслей

Об этом сообщил Михаил Мишустин

В правительстве по поручению президента назначат координаторов по высокотехнологичным отраслям экономики из числа вице-премьеров. Курировать это направление в целом будет первый зампред главы кабмина Андрей Белоусов. Об этом сегодня сообщил Михаил Мишустин.

Кроме того, малый и средний бизнес до конца года продолжат получать компенсации за использование отечественной системы быстрых платежей. Правительство также усовершенствует порядок использования материнского капитала. Станет проще направлять эти средства на оплату обучения детей за счет более тесной координации Пенсионного фонда и учебных учреждений.

"Чтобы семьям не нужно было предоставлять договор об оказании платных образовательных услуг фонду, его специалисты самостоятельно, без личного участия родителей, смогут запрашивать все необходимые сведения из информационных систем", - заявил Мишустин.

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