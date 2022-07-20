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В России ускорилась недельная дефляция

19:37
  • среда
  • 20 июля 2022

За неделю плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,4%

Как следует из данных Росстата, с 9 по 15 июля недельная дефляция в России ускорилась до 0,17% после 0,03% неделей ранее. При этом с начала года инфляция составила 11,41%.

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"За период с 9 по 15 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83%, с начала июля – 100,00%, с начала года – 111,41% (справочно: июль 2021 года – 100,31%, с начала года – 104,51%)", - сказано в материале.

За неделю плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,4% (свекла - на 8,8%, картофель - на 8,5%, капуста - на 8%, помидоры - 2,3%, огурцы – 1,2%).

Самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стали овощные консервы для детского питания (на 0,47%). Также выросли цены на маргарин (+0,33%), шоколадные конфеты (+0,18%), соль и свинину (+0,17%).

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