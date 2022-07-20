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Захарова указала на отсутствие логики у Вашингтона

20:04
  • среда
  • 20 июля 2022

Изоляция России существует только в мечтах американских политиков

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление спикера Пентагона Джона Кирби о том, что визит Владимира Путина в Иран продемонстрировал "возрастающую изоляцию России".

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"Можно было бы ответить, что подобными заявлениями Белый дом демонстрирует "возрастающую логику". Но нельзя. Потому что изоляция, как и логика: либо есть, либо нет", - написала дипломат.

По ее словам, "на сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона".

Во вторник Путин в Тегеране вместе с иранским и турецким коллегами - Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом - принял участие в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию. Президенты обменялись мнениями по ключевым аспектам взаимодействия в этом формате и наметили совместные шаги для долгосрочного урегулирования конфликта.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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